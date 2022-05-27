Altılı masanın seçim güvenliği komisyonu bir araya geldi
6’lı masanın seçim güvenliği için oluşturduğu komisyon, yol haritasını dört ana başlık ve 24 alt başlık altında sürdürme kararı alırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu hafta sonundaki buluşma öncesinde dün liderleri ziyaret etti.
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kurmaylarından oluşan seçim güvenliği komisyonu, hafta sonu liderlerin buluşması öncesinde bir araya geldi. Kurmaylar, bundan sonraki çalışmalarını dört ana başlık ve 24 alt başlıkta sürdürme kararı aldı.
Edinilen bilgilere göre ana başlıklardan biri, “seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar” olacak. Bir diğer başlık olan “seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak çalışmalar” kapsamında, “seçim sürecinin adil yürütülmesinin takibi” yapılacak. Üçüncü başlık olarak “seçim günü yapılacak çalışmalar” ele alınacak. Son başlık ise “oy kullanmadan sonraki süreçlere ilişkin ayrıntıları” kapsıyor. Ayrıca kurmayların seçim günü bilgi paylaşımı için altyapı konusunda ortak çalışacakları kaydedildi. Bu ay Gelecek Partisi’nde bir araya gelen komisyonun önümüzdeki ay çalışmalarını liderler zirvesine ev sahipliği yapacak olan İYİ Parti’de sürdüreceği belirtildi. Bu arada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 29 Mayıs’ta ev sahipliği yapacağı liderler zirvesi öncesinde, genel başkanlar Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek davette bulundu.
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