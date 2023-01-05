Onuncu toplantının ardından... Liderlerden Altılı Masa açıklaması

05 Ocak 2023 Perşembe, 23:18

Altı siyasi partinin genel başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde bugün onuncu kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu toplantının ardından sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihi sorumluluğumuz doğrultusunda, ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek ve herkesin huzurlu olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Tarihi sorumluluğumuz doğrultusunda, ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek ve herkesin huzurlu olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sn @Ahmet_Davutoglu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/qCtgD1jAOC — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 5, 2023

Meral Akşener: Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi kurucu değerlerine yeniden kavuşturmak hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi kurucu değerlerine yeniden kavuşturmak hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için;



Başta ev sahibi Sayın @Ahmet_Davutoglu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/mRVKtlU2By — Meral Akşener (@meral_aksener) January 5, 2023

Ahmet Davutoğlu: Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Yarının Türkiyesi İçin ‘Cesaret Zamanı!’ diyerek kararlılıkla ilerleyen tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum.

Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Yarının Türkiyesi İçin “Cesaret Zamanı!” diyerek kararlılıkla ilerleyen tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/d7BMYmuemz — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 5, 2023

Gültekin Uysal: Ülkemizin ve Milletimizin gerçek gündemleri, can yakıcı meseleleri üzerine samimi manada çözüm üretebilmek, CHS'nin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek,diğer taraftan Cumhuriyetimizi gerçek ve işleyen bir demokratik düzenle buluşturmak gayretindeyiz.Bu vesileyle bugün Gelecek Partisi ev sahipliğinde Sayın Ahmet Davutoğlu'nun misafiriydik. Başta Sayın Davutoğlu olmak üzere gayreti ve gayeyi paylaştığımız tüm Liderlere teşekkür ediyorum.

Ülkemizin ve Milletimizin gerçek gündemleri, can yakıcı meseleleri üzerine samimi manada çözüm üretebilmek, CHS'nin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek,diğer taraftan Cumhuriyetimizi gerçek ve işleyen bir demokratik düzenle buluşturmak gayretindeyiz. pic.twitter.com/DyZS8BSQkj — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 5, 2023

Temel Karamollaoğlu: KARARLIYIZ! Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Bu minvalde, bugün gerçekleştirdiğimiz 10. toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum.