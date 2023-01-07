Altılı masa kulisi: 'Ortak aday' için 4 parti net
Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmayacağı, Gelecek Partisi’nin konuyla ilgili bir görüş belirtmediği, İYİ Parti’nin ise gündeme gelirse parti kurullarına taşıyacağı kaydedildi.
6’lı masa önceki gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde toplandı.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda liderlerin konuştukları başlıklardan öne çıkan notlar şöyle:
- Adaylık konuşuldu: Liderler toplantıda ilk defa “cumhurbaşkanlığı adaylığını” görüştü. Parti kurmayları, bu toplantıda “bir ismin konuşulmadığını” vurguluyor. Ancak liderlerin metne “ortak aday” ifadesini koymalarının “çoklu aday” ihtimaline son verdiği belirtiliyor. Kurmaylar, “Zaten masanın başka bir şıkkı yoktu, bunu da belirtmiş oldular” diyor.
- Kılıçdaroğlu’nun adaylığı: Toplantıda aday için bir isim konuşulmadığı da söylense, kulislerde “Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmeyeceği, Gelecek Partisi’nin konuyla ilgili bir görüş belirtmediği, İYİ Parti’nin ise konu masaya gelirse parti kurullarına taşıyacağı” söyleniyor. Masanın kurmayları aday belirleme sürecinde her partinin masaya bir liste getireceğini söylerken “Cumhurbaşkanı adayı açıklanırken liderler arasında ‘oyçokluğu’ gibi bir durum olmayacak. 6 liderin oybirliğiyle bir aday gösterilecek ve tüm liderler o adayın yanında duracak” değerlendirmesini yapıyor. Liderlerin bundan sonraki süreçte, ikili ve üçlü buluşmalarla adaylık görüşmelerini artıracağı aktarılıyor.
- Milletvekilli listeleri: Liderler, toplantıda kurmaylarından bir komisyon kurarak “her ilde en çok milletvekilini nasıl çıkaracaklarını” çalışmasını istedi. Bu konuda partilerin daha önce hazırladığı çalışmaların da birleştirilerek ortak bir hazırlık yapılacağı öğrenildi. Kurmaylar, “masadaki 6 partinin de seçime kendi logolarıyla girmek istediğini” vurguluyor. Bu durumda her partinin 41 ilde kendi listesiyle seçime girmesi gerekiyor. Partilerin bu konuyu “il il çalışacağı” belirtiliyor. Çalışmaların sonucunda son karar liderlerde olacak.
- ‘Başörtüsü’ değişikliği: 6 liderin “AKP’nin başörtüsü teklifine ilişkin dünkü toplantıda farklı görüşler dile getirdiği” söyleniyor. Partiler, “söz konusu değişikliğin AKP tarafından referandum yoluyla seçim tuzağına dönüştürülmesini” istemiyor. Liderler, “teklifi yeniden ele almak için ortak çalışma kararı” aldı. Buna göre her partinin önerisi ortaklaştırılarak “yeni bir metin” ortaya çıkarılacak. İktidara bu metin üzerinden “teklifi değiştirin” çağrısı yapılacak. Öte yandan 6 lider arasında “uzlaşı olmaması halinde her partinin Meclis’te kendi görüşüne göre hareket edebileceği” de söyleniyor.
- Ateş, İmamoğlu, fezlekeler: Masanın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davalar, getirilen siyasi yasak ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki fezlekelerin Meclis gündemine alınmasına ilişkin de uzun bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Liderlerin bu noktada tüm bu yaşananları “iktidarın seçime yönelik hamleleri” olarak değerlendirdiği belirtildi. Liderlerin “Seçim öncesi yargı yoluyla kumpas kurulması, fezlekelerinin birden Meclis’e getirilmesi dikkat çekici. Her alandan üzerimize gelmeye çalışacaklar” değerlendirmesini yaptığı söyleniyor. Bu nedenle açıklamaya “Kimse ülkemizi her kesimden gençlerin feda edildiği yetmişli yılların karanlıklarına da seksenli yılların darbeci 12 Eylül şartlarına da doksanlı yılların faili meçhullerine de geri götüremeyecektir” ifadesinin eklendiği belirtiliyor.
6 NİSAN SONRASINA DESTEK YOK
- Öne çekilmiş seçim: Liderlerin toplantıda “öne çekilmiş seçim” tartışmalarını da ele aldığı belirtiliyor. Partiler “ittifaklara karşı hazırlanan Seçim Yasası’nın yürürlülüğe gireceği 6 Nisan’dan sonra yapılacak bir seçimi desteklemeyeceklerinin” altını çiziyor. “6 Nisan’dan önce yapılacak her seçim önerisine sıcak bakılıyor.”
- Neden uzadı: Önceki gün gerçekleştirilen zirve 9 saati aşarak liderlerin en uzun toplantısı oldu. Bunun nedeninin de “hem güncel konuların değerlendirilmesi hem de masanın pek çok konuda hazırladığı çalışmalara son şeklinin verilmesi” olduğu belirtiliyor. Ayrıca “başlangıçta 5 sayfa olan açıklamanın kısaltılması için de ek zaman harcandığı” kaydediliyor.
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