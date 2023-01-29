Altılı masa kurmayları da tarih verdi: '13 Şubat'ta belirlenir, sonra açıklanır'
Aylardır tartışılan aday konusunda 6’lı masa kurmayları bir görüşte birleşti. Kurmaylar, “Ortak adayın isminin 13 Şubat’taki liderler zirvesinde belirleneceği ancak kamuoyuna açıklamanın sonraki günlerde yapılacağını” ifade ediyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün 13 Şubat’ı işaret ederek, “İsim belirlenirse açıklanabilir” yorumunda bulunması muhalefet kulislerini bir kez daha hareketlendirdi.
(Temel Karamollaoğlu)
Bu arada 6’lı masa kurmayları,“13 Şubat’taki liderler zirvesinde adayın netleşeceği” iddialarına, “Yetişir, yetişme ihtimali yüksek. Ancak kamuoyuyla sonraki günlerde paylaşılır” yorumunu yapıyor. “Büyük olasılıkla adayın ismi 13 Şubat’ta açıklanmaz. Ancak açıklanmasa bile, kim olduğu netleşmiş olur” görüşünü dile getiriyor.
Kurmaylar, 6’lı masadaki tarafların uzun süredir adayın açıklanacağı tarihe ilişkin “Şubat ayına işaret ettiklerini” vurgulayarak, “Masanın tarafları olarak 13 Şubat’ta adayın belirlenmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de bu isim kamuoyuyla paylaşılacak. “Geçiş Süreci Yol Haritası” da ismi belirlenen aday tarafından yine 13 Şubat sonrası açıklanabilir” ifadelerini kullanıyor.
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