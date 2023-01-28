Altılı masanın kurmaylarından AKP'ye Erdoğan'ın adaylığı yanıtı: Hukuken itiraz edeceğiz

Altılı masanın kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili AKP'nin açıklamalarına yanıt verdi. Kurmaylar, "Anayasadaki durum çok açık ve net. Sayın Erdoğan aday olamaz. Hukuki alanda buna itirazlarımız da olacak" dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
Altılı masanın kurmaylarından AKP'ye Erdoğan'ın adaylığı yanıtı: Hukuken itiraz edeceğiz
Abone Ol google-news

6’lı masanın liderleri, önceki gün bildiri yayımladı. Bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili “Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine iktidardan tepki açıklamaları geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nisan 2018’de yürürlüğe giren hüküm ile herkese iki defa seçilme hakkı tanındığını savundu. Şentop, “Yeni sistemle birlikte iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis’in karar almasına gerek yok” dedi.

(Mustafa Şentop)

‘ENGEL YOK’

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Adayda uzlaşamayınca Erdoğan’ın adaylığı konusunda eski bilinen hukukdışı iddiaları tekrar etmişler” derken AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi  hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır” ifadelerini kullandı.

(Ömer Çelik)

Erdoğan’ın adaylığıyla Millet İttifakı’nın adayının farklı konu olduğunu söyleyen 6’lı masa kurmayları, “Biz istersek adayımızı son gün bile açıklayabiliriz. Ama aday olamayacak birini hiçbir tarihte açıklayamayız. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı’na iki kez seçilenler bir kere daha aday olamıyor. Yani aday olamayacaklar tanımına şu anda bir kişi uyuyor. O da Sayın Erdoğan. Bizim adaylığımızla Erdoğan’ın hukuk dışı durumunun ne ilgisi var?” dedi.

Kurmaylar, “Anayasadaki durum çok açık ve net. Sayın Erdoğan aday olamaz. Hukuki alanda buna itirazlarımız da olacak” dedi. Kurmaylar itirazın nasıl yapılacağına ilişkin sürecin ilerleyen günlerde netleşeceğini de belirtti.


altılı masa altılı masa toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan aday

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın yanında: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı masanın konusu değil'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın yanında: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı masanın konusu değil'
Altılı masaya 'Erdoğan' çağrısı: Anayasayı çiğneyerek aday olursa seçim boykot edilmeli

Altılı masaya 'Erdoğan' çağrısı: Anayasayı çiğneyerek aday olursa seçim boykot edilmeli
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Lamı cimi yok, Erdoğan aday olmak istiyorsa muhalefet partileriyle görüşecek!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Lamı cimi yok, Erdoğan aday olmak istiyorsa muhalefet partileriyle görüşecek!

En Çok Okunan Haberler