Altılı masanın kurmaylarından AKP'ye Erdoğan'ın adaylığı yanıtı: Hukuken itiraz edeceğiz

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:00

6’lı masanın liderleri, önceki gün bildiri yayımladı. Bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili “Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine iktidardan tepki açıklamaları geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nisan 2018’de yürürlüğe giren hüküm ile herkese iki defa seçilme hakkı tanındığını savundu. Şentop, “Yeni sistemle birlikte iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis’in karar almasına gerek yok” dedi.

(Mustafa Şentop)

‘ENGEL YOK’

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Adayda uzlaşamayınca Erdoğan’ın adaylığı konusunda eski bilinen hukukdışı iddiaları tekrar etmişler” derken AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır” ifadelerini kullandı.

(Ömer Çelik)

Erdoğan’ın adaylığıyla Millet İttifakı’nın adayının farklı konu olduğunu söyleyen 6’lı masa kurmayları, “Biz istersek adayımızı son gün bile açıklayabiliriz. Ama aday olamayacak birini hiçbir tarihte açıklayamayız. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı’na iki kez seçilenler bir kere daha aday olamıyor. Yani aday olamayacaklar tanımına şu anda bir kişi uyuyor. O da Sayın Erdoğan. Bizim adaylığımızla Erdoğan’ın hukuk dışı durumunun ne ilgisi var?” dedi.

Kurmaylar, “Anayasadaki durum çok açık ve net. Sayın Erdoğan aday olamaz. Hukuki alanda buna itirazlarımız da olacak” dedi. Kurmaylar itirazın nasıl yapılacağına ilişkin sürecin ilerleyen günlerde netleşeceğini de belirtti.