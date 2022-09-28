Altılı masadan '2 bin kişilik bürokrat listesi' iddiası: MİT, Diyanet ve Merkez Bankası

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim’de partisinin ev sahipliğinde yapılacak buluşma öncesi liderler turuna çıktı. Önceki akşam DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen Kılıçdaroğlu, dün de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bugün de SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

LİDERLER ‘DANIŞMA KURULU’ OLACAK

Liderlerin kabinede görev alıp almayacakları da merak konusu oldu. 6’lı masa kaynakları, henüz bu konuların görüşülüp karara bağlanmadığını belirtirken şöyle dedi: “Kabine için düşünülen isimlere milletvekili aday listelerinde yer verilmeyecek. Bu nedenle partilerin şu andaki bazı önemli isimlerinin listelerde yer almaması sürpriz olmayacak. Liderler ise kendileriyle ilgili kararı masada kendileri verecektir ama zaten temsilcileri yer alacağı için kabinede yer almamaları yüksek ihtimal. Ancak seçilecek cumhurbaşkanının, adı konulmuş ya da konulmamış olsun bir danışma kurulu formatında, liderlerle önemli kararları oturup konuşmasında bir engel yok.”

2 BİN KİŞİLİK KRİTİK LİSTE

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi'nin haberine göre, hazırlığı yapılan protokol konusunda, 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki “Görev süreleri atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemez” denilen devletin üst düzey bürokratlarının yer aldığı yaklaşık 2 bin kişilik listeye dikkat çekildi.

Bu listede Diyanet, MİT, Savunma Sanayii, Merkez Bankası, TÜİK, TOKİ ve TRT’den Sayıştay başsavcısı, vali, genel müdür ve rektörlere kadar devletin üst düzey bürokratları yer alıyor. Kulislere göre 6’lı masayı oluşturan partiler, bu kritik görevler de dahil olmak üzere iktidara gelmeleri halinde görev verecekleri isimlere ilişkin kapsamlı bir “bürokrat havuzu” oluşturuyor.