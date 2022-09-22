Altılı masanın ikinci turunda gündem 'geçiş süreci'

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

6’lı masanın ikinci tur görüşmeleri 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde başlayacak. Edinilen bilgiye göre liderlerin ilk gündemi “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci” olacak. Bu konuda şu anda tüm partilerin kendi içinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılırken ortak yapılacak çalışmanın ilk olarak liderler düzeyinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Partilerde geçiş sürecine ilişkin de farklı değerlendirmeler bulunuyor. Geçen hafta Cumhuriyet’e, geçiş süreciyle ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sistem değişikliğinin nasıl olacağına ilişkin “referandum olması gerektiğini” ifade etmiş ve “Bence bir referandumla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş doğru olur” demişti. Saadet Partisi kaynakları da “sistem değişikliği için bir referanduma ihtiyaç duyulmayacağını ancak yine de bu konunun düşünülebileceğini” söylüyor.

"BAKANLAR DAHA YETKİLİ"

Gelecek Partisi ise geçiş sürecinde cumhurbaşkanının partisiz olması gerektiğini savunuyor. Bunu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 19 Eylül’de yaptığı açıklamada “Ortak aday kazanırsa partisinden istifa etmeli” sözleriyle kamuoyuna duyurdu. Gelecek Partisi, geçiş sürecinde çıkarılacak kararnamelerde 6 partinin de söz sahibi olmasını öneriyor. Ayrıca geçiş sürecinde bakanların daha yetkili olması gibi öneriler de bulunuyor.

İTTİFAKLAR EN SON KONU

Öte yandan kurmaylar, masanın gündemine ve “6’lı masa dağılıyor” tartışmalarına ilişkin de “Cumhur İttifakı bize bir gündem dayatması yapmaya çalışıyor ama bizim kendi gündemimiz var. Önce geçiş sürecini konuşacağız. Sonra uygun bir aday belirlenecek. Aday geçiş sürecinde ne yapacağını bilecek. En son da ittifak ve seçim süreçleri konuşulacak” değerlendirmesini paylaşıyor.