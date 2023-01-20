Altılı masanın 26 Ocak toplantısı ‘ortak aday’ için kritik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle 'aday' gündemi ısındı. Altılı masanın 26 Ocak’ta yapacağı toplantının, adayın belirlenmesi adına önemli olduğu vurgulandı.
İktidar kanadının seçim için 14 Mayıs’ı dillendirmesi sonrası muhalefetin ortak adayının ne zaman açıklanacağı netleşmeye başladı.
İYİ Parti kurmayları, ortak aday için 26 Ocak’ta yapılacak 6’lı masa toplantısının önemli olduğunu, ortak adayın liderler zirvesi sonrası her an açıklanabileceğini kaydediyor.
Kurmaylar, “Şubat ortasının makul bir tarih olarak öne çıktığına” da dikkat çekiyor. Ortak adayın açıklanması konusunda CHP’li kurmaylar arasında “Şubat ortasının ağırlık kazandığının” anımsatılması üzerine İYİ Partililer, “Masanın toplantısının ardından her tarih makuldür. Dolayısıyla şubat ortası da aynı şekilde makuldür” yorumunda bulunuyor.
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