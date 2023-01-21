Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihe ilişkin kulis bilgileri ortaya çıktı. İddiaya göre Altılı Masa, 4 Şubat 2023 tarihinde adayını açıklayacak.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor.
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Altılı Masa'nın adayını 4 Şubat'ta açıklayabileceğini öne sürdü.
"Bugüne kadar altılı masayla ilgili yapılan değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı adayının şubat ortasına kadar açıklanacağı ya da açıklanması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak dün kulislerde ilk kez 4 Şubat tarihi seslendirilmeye başlandı" diyen Aydemir, "30 Ocak’taki toplantının ardından adayın 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı belirtiliyor. Bu açıklama ortak adaya ilişkin mi olacak yoksa Kılıçdaroğlu’nun ismi mi açıklanacak? O gün yaklaştığında öğreneceğiz ancak aday ismi açıklandığında siyasi hava bir hayli ısınacak" ifadesini kullandı.
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