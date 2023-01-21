İmamoğlu: Altılı Masa'nın liderleri çok özenli çalışmalı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 20:11

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 20:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karabük'ün Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti. Belediyenin önünde toplanan yurttaşlara seslenen İmamoğlu, Altılı Masa liderlerinin çok özenli çalışmaları gerektiğini belirterek, “Kendilerini memleketin sahibi gibi gören bu bir avuç insana tarifledikleri mayıs ayında ‘söz milletin’ diyeceğiz, ‘hadi güle güle’ diyeceğiz. Çok hazırız, dayanışma içerisinde özellikle 6’lı masanın kıymetli liderleri çok özenli çalışmalılar, çok hızlı süreçleri toparlamalılar ve milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar. Bu daha yürüyüşümüzün ve coşkumuzun başlangıcı. Herkes umutlansın, umudu görmek isteyen herkese sesleniyorum aynaya baksın. Umudu önce kendinizde göreceksiniz.” diye konuştu.