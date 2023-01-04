Meral Akşener’den revize ‘başörtüsü’ metni: 6'lı masaya sunacak

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in milletvekilleri ve kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantıda, AKP’nin “başörtüsü” teklifi konuşuldu. Akşener, daha önce aldıkları “evet” kararının geçerli olduğuna ancak teklifte bazı “sorunlu kısımlar” olduğuna dikkat çekti. Akşener’in teklife ilişkin parti hukukçularına hazırlattığı “revize metnin” yarın 6’lı masanın gündemine sunabileceği öğrenildi.

Akşener, önceki gün milletvekilleri ve Başkanlık Divanı’yla yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Akşener, AKP’nin hazırladığı “başörtüsü ve aile birliğine” yönelik düzenlemeleri içeren anayasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, milletvekillerine ve kurmaylarına anayasa değişikliği teklifinin yarın yapılacak olan zirvede gündeme geleceğini dile getirerek, “teklifteki bazı sorunlu yerlere” dikkat çekti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Akşener, “özgürlük garantisine” işaret ederek “başörtüsü takan da takmayan da eşit olsun” ilkesinin önemine değindi, yapılacak düzenlemenin her iki kesimin de hakkını koruması gerektiğinin altını çizdi.

"AKLIM HAYIRDAN YANA"

Akşener’in, partisinin hukukçularından oluşan bir heyetin hazırladığı “revize metni yarınki 6’lı masa toplantısında gündeme getirebileceği” kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Akşener, İYİ Parti GİK’te teklife “evet” deme yönündeki eğilime “olumlu yaklaştığını ve katıldığını” ancak iktidarın Meclis’ten 400’le de geçse “teklifi referanduma götürebileceğine yönelik endişe taşıdığını” dillendirdi. Toplantıda bazı milletvekillerinin teklif konusunda “Gönlüm evetten ama siyasi aklım ‘hayır’dan yana” değerlendirmesini yaptığı ve bunun gerekçesini de referandum olasılığına bağladığı öğrenildi.

"DAĞITTIRMAYACAĞIM"

Toplantıda ayrıca Akşener’in milletvekilleri ve kurmaylarına “masayı dağıttırmayacağını, masa ortakları olarak iktidara gelebileceklerini” söylediği kaydedildi.

SİNAN ATEŞ’İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener’in, Ankara’daki silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesiyle görüştüğünü açıkladı. Zorlu, Ateş’e yönelik suikastı basit bir saldırı, kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları reddettiklerini dile getirdi. Zorlu, devlet tarafından ivedilikle sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.