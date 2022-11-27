Altılı masanın anayasa önerisi yarın açıklanacak
Altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisine tamamladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir araya geldiği altılı masa; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısını, yarın Ankara’da yapacak.
Toplantı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nin, 28 Şubat 2022’de açıklandığı Bilkent Otel’de olacak. Altı siyasi partinin yöneticileri ve milletvekilleri, toplantıya ilişkin videoyu, “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi ile paylaştı.
Cumhuriyet, altılı masanın hazırladığı anayasa taslağının maddelerine ulaşmış, mevcut anayasadaki 100 civarındaki maddenin değiştirileceğini gündeme getirmişti.
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