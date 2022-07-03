Altılı masanın beşinci toplantısı başladı

03 Temmuz 2022 Pazar, 14:44

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde yaptı.

İYİ Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 14.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu’ndan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne ulaştı. Kılıçdaroğlu’ndan sonra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve son olarak saat 14.14’te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı.

MASADA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Toplantıda masada konuşulacak konulardan birinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı olması bekleniyor. Muhalefet liderlerinin burada Erdoğan’ın “aday olup olamayacağı tartışmalarını” değerlendirecekleri masadaki bir başka konu olacak.

Aynı zamanda Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren 6 muhalefet partisinin seçim sonrasında anayasada yapılması öngörülen değişiklikleri de ele alması bekleniyor. Bu kapsamda anayasal ve yasal çerçeve hazırlık komisyonunun toplantı gününe kadar tamamlamayı hedeflediği ortak metin de ele alınacak.

Zirvede kurulacak sofrada, geçimini evde yemek yaparak sağlayan kadınların lezzetleri yer alacak. İYİ Parti lideri Akşener’in “kadın dayanışması” talimatıyla alınan bu karar, liderler için yemek hazırlayacak kadınların bütçesine de katkı sağlayacak.