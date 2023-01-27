Altılı masaya 'Erdoğan' çağrısı: Anayasayı çiğneyerek aday olursa seçim boykot edilmeli
CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis kararı olmadan aday olmasının anayasaya aykırılığını hatırlattı. Sağlar, Erdoğan'ın adaylığının bu şekilde ilanı halinde altılı masanın seçimi boykot etmesi gerektiğini belirtti.
İYİ Parti ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın 11'inci toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis kararı olmadan Anayasa'ya aykırı şekilde aday olmasının kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili tartışma ve tepkiler sürerken altılı masanın açıklaması üzerine CHP içerisinden de dikkat çeken bir çağrı yapıldı.
Eski Kültür Bakanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Meclis kararı olmaksızın adaylığını ilan etmesi halinde seçimlerin boykot edilmesi gerektiğini belirtti.
"Kimse Anayasa'dan üstün değildir" vurgusu yapan Sağlar, "Şayet Erdoğan, TBMM'nin kararı olmadan ve Anayasa'yı çiğneyerek 3. kez aday olursa, Millet İttifakı seçimi boykot edeceğini açıklamalıdır. "Kabul etmiyoruz" demek yetmez !.." ifadelerini kullandı.
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