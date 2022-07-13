Altılı masanın son buluşması Temel Karamollaoğlu'nun evinde 7 Ağustos'ta gerçekleşecek

Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan altılı asa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:04
Altılı masanın son buluşması Temel Karamollaoğlu'nun evinde 7 Ağustos'ta gerçekleşecek
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Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” yolundaki eleştirilere karşı cevap verilecek.

Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor.

Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.


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