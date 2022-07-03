Altılı masanın beşinci toplantısı başladı

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Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” beşincisi başladı.

ANKA
03 Temmuz 2022 Pazar, 15:57

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde yaptı.

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