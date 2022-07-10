AKP ve MHP'nin 'altılı masa' 'dedikodusuna' İYİ Partili Erhan Usta'dan jet yanıt: 'Kulak asmayız'
Cumhur İttifakı, "6'lı masa dağılıyor" iddiasına bir yenisini daha ekledi. MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın “(İYİ parti lideri Meral Akşener) Büyük bir ihtimalle o yapıdan (6'lımasa) ayrılacak diye söylentiler var” sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan jet yanıt geldi. Usta, "Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız" dedi.
Siyasi partiler Kurban Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşma programları çerçevesinde birbirlerini ağırlamayı sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AKP heyeti ile bayramlaştı. Heyetler arası bayramlaşmada Cumhur İttifakı, "6'lı masa dağılıyor" iddiasına bir yenisini daha ekledi.
MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya yaptığı açıklamada, “(İYİ parti lideri Meral Akşener) Büyük bir ihtimalle o yapıdan (altılı masa) ayrılacak diye söylentiler var” dedi.
Karakaya'nın sözlerini sorduğumuz İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız" ifadelerini kullandı. Usta'nın verdiği yanıt şu şekilde:
"Cumhur İttifakı tabii 6'lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6'lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6'lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız. Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6'lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız."
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