'Altılı Masa'ya katılma talebi reddedilen Hüseyin Baş'tan dikkat çeken paylaşım: 'Sakin'

14 Kasım 2022 Pazartesi, 23:23

Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022’de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.

Altılı Masa'nın ortak açıklamasının ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı "Sakin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Baş, geçen haftalarda altılı masaya katılma isteğini dile getirmiş, daha sonra altılı masada yer alan parti temsilcilerinden olumlu görüşler açıklanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" şeklinde yanıt vermişti. Ardından Baş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin “CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olanlar sayın genel başkanlar, elbette otururlar. Bununla ilgili konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız böyledir” demişti.