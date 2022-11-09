BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan 'Ronaldo'lu mesaj

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:39

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) altılı masaya katılması halinde istifa edebileceğini söylediğini yazmıştı.

İstifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağını aktaran Pehlivan, Yeneroğlu'nun parti koridorlarında "Tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız!" dediğini aktarmıştı.

Ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Baş, İngiltere futbol kulüplerinden Manchester United takımında forma giyen efsane futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 7 numaralı formasıyla göründüğü bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Baş, paylaşımına “7” notunu düştü.

Baş, geçen haftalarda altılı masaya katılma isteğini dile getirmiş, daha sonra altılı masada yer alan parti temsilcilerinden olumlu görüşler açıklanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 14 Kasım’da yapılacak olan altılı masa zirvesinde bu konunun gündeme geleceğini açıklamıştı. Ardından Baş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin “CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olanlar sayın genel başkanlar, elbette otururlar. Bununla ilgili konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız böyledir” demişti.