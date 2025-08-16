Altın varaklı odasındaki Erdoğan fotoğrafıyla paylaşım yapmıştı: O avukat gözaltına alındı!

'Altın varaklı koltuk ve Erdoğan'lı paylaşımları' nedeniyle günlerdir konuşulan, son olarak da AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın sert sözlerle uyardığı avukat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre, Cem Duman isimli avukatın, dün liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda iddiaya göre, gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimine yakınlığı gündem konusu olmuştu.

Gözaltına alınan o avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu belirlendi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN HATIRASINI KENDİ ŞAHSİ REKLAMINA ALET EDENLER…”

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şu paylaşımı yapmıştı:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."

"CUMHURBAŞKANLIĞI İMZALI KRAVAT ALDIM BUGÜN"

Cem Duman tepki çeken son paylaşımlarından birinde de saraydan kendisine gönderilen bir kravatın paketini kameralar önünde açmış, bunun reklamını yapmakla suçlanmıştı.