Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

AKP'nin Ankara adayı Altınok, "Emeklilere niye şimdi yapmıyorsunuz? İlla seçim mi olması gerekiyor?" yurttaşa, "Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provakasyonu bırakalım" şeklinde yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 22:24
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AKP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına rakip olarak çıkardığı Turgut Altınok'un esnaf ziyareti esnasında emekli yurttaşla yaşadığı diyalog gündem oldu.

Altınok'un 'emekli vaadi'ni hatırlatan yurttaş, "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" diye sordu. Bir başka yurttaş ise "Keşke devlet verseydi, belediye değil" dedi.

Altınok ise kendisine yönelik soru soran yurttaşı provokatörlükle suçlayarak "Büyükşehire hükümetten geliyor, babasının cebinden gelmiyor. Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provakasyonu bırakalım" şeklinde yanıt verdi.

ALTINOK'UN VAADİ NEYDİ?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını, ayrıca ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceği vaadinde bulunmuştu.


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