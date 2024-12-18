Altun duyurdu: Erdoğan, Mısır'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere Mısır’a gidiyor.

Altun duyurdu: Erdoğan, Mısır'a gidiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısı için Mısır’ı ziyaret edeceği öğrenildi. 

Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı ziyareti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. 

Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır. Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır" ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Abdulfettah es Sisi #Recep Tayyip Erdoğan

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