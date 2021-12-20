Altun’dan Ahmet Demir’e: Bu gerçekten içler acısı bir durum

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:33

Habertürk TV canlı yayınında gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da tepki geldi.

Demir'i telefonla arayan Altun'un "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi.

Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının Demir’e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK’larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir” dediği aktarıldı.

Olaya tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve "sembol bir olay" olduğunu belirten Altun, “Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız” ifadelerine yer verdi.



