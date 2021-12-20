Ünlü isimlerden Muharrem Sarıkaya'ya tepki
Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı.
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İşte o tepkiler...
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