Ünlü isimlerden Muharrem Sarıkaya'ya tepki

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:49
<p>Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.</p>

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.

<p>Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı.</p><p>&lt;div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"&gt;&lt;meta itemprop="name" content="Skandal görüntüler ortaya çıktı: Sarıkaya yanındaki çalışanı tokatlamış" /&gt;&lt;meta itemprop="description" content="Skandal görüntüler ortaya çıktı: Sarıkaya yanındaki çalışanı tokatlamış" /&gt;&lt;meta itemprop="uploadDate" content="2021-12-19T13:54:08.000Z" /&gt;&lt;meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TUTZ01XlqmjpGhBz1/x120" /&gt;&lt;meta itemprop="duration" content="P28S" /&gt;&lt;meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo" /&gt;&lt;iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo?autoplay=1" width="100%" height="100%"&nbsp; &nbsp;allow="autoplay" allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;<br data-mce-bogus="1"></p><p><strong>İşte o tepkiler...</strong><br data-mce-bogus="1"></p>

Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Skandal görüntüler ortaya çıktı: Sarıkaya yanındaki çalışanı tokatlamış" /><meta itemprop="description" content="Skandal görüntüler ortaya çıktı: Sarıkaya yanındaki çalışanı tokatlamış" /><meta itemprop="uploadDate" content="2021-12-19T13:54:08.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TUTZ01XlqmjpGhBz1/x120" /><meta itemprop="duration" content="P28S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo?autoplay=1" width="100%" height="100%"   allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>

İşte o tepkiler...

<p><strong>Gonca Vuslateri</strong></p>

Gonca Vuslateri

<p><strong>Kaan Sekban</strong></p>

Kaan Sekban

<p><strong>Nilgün Belgün</strong></p>

Nilgün Belgün


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