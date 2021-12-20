Ünlü isimlerden Muharrem Sarıkaya'ya tepki

Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Skandal görüntüler ortaya çıktı: Sarıkaya yanındaki çalışanı tokatlamış" /><meta itemprop="description" content="Skandal görüntüler ortaya çıktı: Sarıkaya yanındaki çalışanı tokatlamış" /><meta itemprop="uploadDate" content="2021-12-19T13:54:08.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TUTZ01XlqmjpGhBz1/x120" /><meta itemprop="duration" content="P28S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>



İşte o tepkiler...

