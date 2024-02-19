Kocaeli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kocaeli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kocaeli'de Tahir Büyükakın Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KOCAELİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Tahir Büyükakın
610.350 %55,57
İYİ PARTİ
Serdar Kaman
359.010 %32,69
SAADET
Birol Aydın
54.640 %4,97
HDP
Züleyha Gülüm
41.851 %3,81
DSP
10.875 %0,99
DP
6.212 %0,57
BTP
4.692 %0,43
TKP
Mustafa Tozkoparan
3.470 %0,32
BĞMSZ
Reyhan Başaran Koç
3.135 %0,29
VATAN
2.983 %0,27
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