Kocaeli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kocaeli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:32
Kocaeli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kocaeli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kocaeli'de Tahir Büyükakın Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KOCAELİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz

HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz
Erdoğan yarın adayları açıklayacaktı! AKP Gemlik ilçe teşkilatında istifa depremi

Erdoğan yarın adayları açıklayacaktı! AKP Gemlik ilçe teşkilatında istifa depremi

Tahir Büyükakın

610.350 %55,57

İYİ PARTİ

Serdar Kaman

359.010 %32,69

SAADET

Birol Aydın

54.640 %4,97

HDP

Züleyha Gülüm

41.851 %3,81

DSP

10.875 %0,99

DP

6.212 %0,57

BTP

4.692 %0,43

TKP

Mustafa Tozkoparan

3.470 %0,32

BĞMSZ

Reyhan Başaran Koç

3.135 %0,29

VATAN

2.983 %0,27


kocaeli haberleri yerel seçimler haberleri 31 Mart haberleri

İlgili Haberler

Edirne 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Edirne'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Edirne 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Edirne'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Zonguldak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Zonguldak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Zonguldak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Zonguldak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Kırşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…