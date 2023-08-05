Ambargo yumuşuyor: Asıl ihtiyaç 40 yeni savaş uçağı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Türkiye’nin, “artık karşı çıkmanın faydasının kalmadığı” gerekçesiyle İsveç’e yönelik NATO üyeliği vetosunu kaldırmasının ardından silah ambargoları da yumuşamaya başladı. İsveç ambargoları kaldırmasının arkasından Kanada’dan da haber geldi. Türkiye’de üretilen İHA’lara kamera sistemlerinin tedarik edildiği Kanada da gelişmeleri fırsat bilerek ikinci Karabağ Savaşı sırasında getirdiği yasağı kaldırdı. Önemli alıcılardan olan Türkiye’ye ambargo konulması, bu ülkenin önemli bir pazarı yitirmesi sonucunu da getirmişti. Kanada’nın yasağı sonrası Erdoğan’ın talimatı üzerine ASELSAN, satışı yasaklanan sistemlerle yarışabilecek bir seçeneği üretti. Türkiye’nin İsveç ambargosunu kaldırmasını fırsat bilen Kanada, ambargoyu da kaldırdı. Ancak Türk firmalarının yeniden Kanada sistemlerine yönelip yönelmeyeceği bilinmiyor.

40 F-16 ÖNEMLİ

Benzer yumuşama işaretleri ABD yönetiminden de gelmeye başladı. Senatör Bob Menendez’in düşük profilli karşı çıkmasına karşın Türkiye’nin istediği modernizasyon kitleri ve 40 yeni F-16 satışı için TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması süreci bekleniyor.

Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre F-35 projesinde Türkiye’nin devre dışı bırakılması nedeniyle kısa ve orta vadeli acil gereksinmenin giderilmesi için 40 yeni F-16 alımına önem atfediliyor. Alınacak yeni uçakların 5. nesil uçaklara çok yakın olmasının da avantaj oluşturduğu biliniyor. F-16 Blok 70/72 olarak adlandırılan uçaklar konusunda sorunların aşılması durumunda Türk Hava Kuvvetleri’in bölgesel dengeyi koruyabileceği değerlendiriliyor.

Modernizasyon kitleri konusunda ise Türkiye kendi sistemlerini üretti. Özgür-2 olarak adlandırılan modernizasyon kitleri yerli olarak üretildi ve F-16 Blok 30’lara uygulandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, “Yapısal dönüşümlerle birlikte Özgür-2 modernizasyonuna tabi tutulan uçakların, F-16 Blok 70’lerden daha iyi duruma gelecekleri” açıklamasını yapmıştı.