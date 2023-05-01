Erdoğan yerli savaş uçağının adını açıkladı: 'İsim babası Devlet Bey'dir'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:03

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Şu anda Hürjet ve KAAN'ımız karşımızda. Ülkemize hayırlı olsun. Bu programımız vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum.

* Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayinde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik.

"KARADA, HAVADA, UZAYDA HER ALANDA VARIZ"

* TCG Anadolu Gemimizin donanmaya katılması, İMECE'nin uzaya fırlatılması, Altay Tankımızın test için TSK'ya teslimi, Gökbey helikopterinin yerli motorla uçması var, insansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz.

* Vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Erbakan, ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar aynı habis zihniyetin ürünüydü. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarımız savunma sanayinin kurulmasını tercihten öte mecburiyet olduğunu gösterdi. Özal'ın önem vermesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da sonrasındaki koalisyon dönemlerinde bunlar da akamete uğratıldı. Biz de pek çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Yılmadık, durmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

* O zamanlar yerli yüzde 20''ydi. Bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. İlk 80 yıl boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliği nedeniyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Bugün istikbal diyoruz.

* Osmanlıdan devraldığımız kurumlardan savunma sanayi inşası, gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yılda birikim azim, çalışkanlıklarıyla ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.

* Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ne yazık ki Bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Bir terör ele başının sınır içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor.

* Önceki gün ne oldu, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde MİT, TSK, polis, jandarma ile terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda geliştirdiğiniz her üründe devletin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız.

"İSİM BABASI DEVLET BEY'DİR"

* Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar.

* ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı KAAN. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik. Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.

* Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimze neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız. Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz.

* İster sulh de olsun ister harpte, kahraman ordumuzun arkasındaki güç savunma sanayiimizdir. Milli silahlarımız, milli uçaklarımız AKINCI'mız, KAAN'ımız için çok çalıştık. Daha çok çalışıp kazanmaya devam edeceğiz. Burada ilk kez motor çalıştıran ürünlerimiz var. Daha da ötesi burada mühendislerimiz, pilotlarımız, gece gündüz çalışan neferlerimiz var. Kahramankazan bu süreci baştan itibaren yaşayan yerdir.

* Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek.

AYRINTILAR GELECEK...