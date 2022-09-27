Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor, Bursaspor'u ağırladı. Amedsporlu bir grup taraftar, maçın başlamasıyla birlikte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları açılmıştı.
Olayla ilgili tartışma yaratan görüntüler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'
- Putin'in şefinden bomba itiraf...