Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

AA
27 Eylül 2022 Salı, 09:28
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı
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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor, Bursaspor'u ağırladı. Amedsporlu bir grup taraftar, maçın başlamasıyla birlikte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları açılmıştı. 

Olayla ilgili tartışma yaratan görüntüler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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