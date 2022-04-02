Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe maçında saha karıştı

Amed SF - Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın oyuncuları, Fenerbahçe’nin öne geçmesi sonrası saldırıda bulundu. Sarı-lacivertli oyuncular, polis eşliğinde sahayı terk etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 14:44
Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe maçında saha karıştı
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oldu. 

Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı. Ev sahibi takımın oyuncuları, deplasman ekibinin öne geçmesi sonrasında saldırıda bulundu, tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı.

Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti.

TAÇ ATIŞINDA KAVGA ÇIKTI

Golün ardından ortam iyice gerginleşirken Fenerbahçe'nin kullandığı taç atışında saha karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken güvenlik güçleri sahaya girdi. Olaylar biraz yatışmış gibi dururken kavga tekrar alevlendi.

HAKEM MAÇI BİTİRDİ

Olayların ardından Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı soyunma odasına gitti. Maçın tatil edilip edilmediği tartışılırken hakemin karşılaşmayı bitirdiği öğrenildi. Kavga sonunda hazırlanacak rapor doğrultusunda iki takımdan birçok oyuncunun ceza alabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, Amed'den aldığı 3 puanla puanını 43'e çıkardı. Sarı lacivertliler ligde 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 13 puanda kalan Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 8. sırada yer alıyor.



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