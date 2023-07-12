Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Saraç'tan ‘kız okulları’ tepkisi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 20:17

Güncelleme: 12.07.2023 - 20:17

Karma eğitimin yıllardır Türkiye’deki eğitim sisteminin temelini oluşturduğunu ifade eden Saraç, birlikte öğrenme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın-erkek ilişkilerinin desteklenmesi ve demokratik değerlerin yayılması gibi önemli faydalarının bulunduğunu belirtti. Saraç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülük ettiği eğitim devrimlerinin karma eğitimin ne kadar kritik olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin geçmişte birçok zorlukla karşılaştığını ve her zorlukta bir araya gelerek bir adım ileri gittiğini vurgulayan Saraç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılına yaklaştığımız bu dönemde geriye gitmek ve toplumu ayrıştırmak yerine birlik ve beraberlik içinde ilerlemeye odaklanmak zorundayız” dedi. Saraç, bu tür açıklamaların toplumun temel değerlerine ve kazanımlarına tehdit olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karma eğitimin toplumun eşitlik ve adalet temelinde ilerlemesini sağlamada önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Saraç, kız çocuklarının eğitimine eşit fırsatlar sunmanın yanı sıra erkeklerin ve kadınların bir arada yaşayabilme ve işbirliği yapabilme becerilerini geliştirdiğini belirtti.

Karma eğitimin çocukların gelecekteki hayatlarını etkilediğini belirten Saraç, aynı sınıflarda ve okullarda eğitim gören gençlerin birbirlerinin farklılıklarını anlama ve saygı duyma yeteneğini geliştirdiğini ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirdiğini vurguladı. Türkiye'nin 100'üncü yılında, geçmişe saygı göstermek ve geleceği daha aydınlık yapmak için bir fırsat olduğunu belirten Saraç, bu hedeflere ulaşmak için tüm kesimlerin birlikte çalışması ve toplumu ayrıştıran, geriye götüren açıklamalardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Saraç, eğitim sisteminin gücünün birlikte öğrenmek, birlikte büyümek ve birlikte geleceğe ilerlemek olduğunu vurgulayarak, karma eğitim ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında daha da güçlendirilmesi gerektiği yerde bu tür açıklamalarla toplumun geriye götürülmemesi gerektiğini söyledi.