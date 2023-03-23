‘Anadolu’da Bir Kızım Var’ sergisi ziyaretçilere açıldı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Açılışa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve sanatçılar konuşma yaptı. Birçok sanatçının eserinin sergilendiği bağış sergisinde elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi çocukların burs ve uzaktan eğitim ekipman ihtiyaçları giderilecek. 21 Mart - 15 Nisan tarihlerine kadar sürecek olan sergi, Beltaş Vakfı, Devrim Erbil Vakfı, UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği), IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi), Piramid Sanat kurumları ve sayısız sanatçı ile ortak yürütülecek. Eserler, bağış karşılığı eser satın alan kişilerin kendilerine teslim edilecek. Serginin gelirleri ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Anadolu’da Bir Kızım Var projesinin izinli hesabına aktarılacak.

