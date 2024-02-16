Anagold Madencilik ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Erzincan’daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik, AKP İstanbul Adayı ve eski bakan Murat Kurum hakkında şikayette bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:55
Anagold Madencilik ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu
Abone Ol google-news

İstanbul Barosu, Erzincan İliç'te facianın meydana geldiği madeni sahibi şirket olan Anagold hakkında suç duyurusunda bulundu. Baronun şikayette bulundukları isimler arasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın o dönem yetkilileri, Anagold şirket yetkilileri, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü, ÇED konusunda olumlu rapor yazan bilirkişiler, Erzincan Valisi ve Valilik yetkilileri, ÇŞİB Erzincan İl Müdürü ve Müdürlük yetkilileri ve yapılacak soruşturma neticesinde yaşanan faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler yer aldı.

Adam öldürme, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma, eko kırım ve tespit edilecek sair suçlar kapsamında şikayette bulunan İstanbul Barosu, Başkan Filiz Saraç imzasıyla verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Göz Atın
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
AKP’li Kabaktepe 14 Mayıs öncesini unuttu, ‘montaj’dan dert yakındı: Milletimizin vicdanına havale ediyoruz

AKP’li Kabaktepe 14 Mayıs öncesini unuttu, ‘montaj’dan dert yakındı: Milletimizin vicdanına havale ediyoruz

“Yaşanan maden faciasında; karar alma ve uygulama kademesindeki tüm yetkililerin sorumluluğu olduğu açıktır. Güvenli ve sağlıklı çevreden yararlanma yurttaşların anayasal hakkıdır. Hukuka aykırı davranan bilirkişiler, yargıçlar, savcılar, bürokratlar, en az maden şirketi kadar sorumludurlar. Çevre suçlarında gözlemediğimiz ‘cezasızlık’ alışkanlığının artık terk edilmesi, kasten veya ihmal ile zarar veren tüm sorumluların tespiti ve yargılanmaları gerekir. Bu yaşanan olayla ilgili derhal delillerin tespiti gerekmektedir.

Bu nedenle İstanbul Barosu Başkanlığı olarak bahse konu olay nedeni ile gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların tespiti ile cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması için iş bu dilekçenin sunulması gerekmiştir.

Tüm eksiklik ve risklere rağmen görevini kötüye kullanarak aykırılıklara göz yuman, faaliyetin devamı için her türlü izin ruhsat süreçlerini devam ettirerek onaylayan kademedeki her sorumlunun tespiti ile haklarında dava açılması talebinde bulunmak zorunluluğu doğmuştur"


Murat Kurum haberleri Anagold Madencilik haberleri

İlgili Haberler

Yine maden... Yine aynı kafa...

Yine maden... Yine aynı kafa...
Murat Kurum döneminde ülkenin her yeri altın madeni oldu

Murat Kurum döneminde ülkenin her yeri altın madeni oldu
Sömürge madenciliği: Çokuluslu şirketler altını kendi ülkelerine götürüyor, devletin payı sadece yüzde 1

Sömürge madenciliği: Çokuluslu şirketler altını kendi ülkelerine götürüyor, devletin payı sadece yüzde 1
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz

HKP'den İstanbul kararı: Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz
Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları
İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Aysel Özkan Bulgaristan’da bronz madalyanın sahibi oldu!

Aysel Özkan Bulgaristan’da bronz madalyanın sahibi oldu!
Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?

Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi