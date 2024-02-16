Murat Kurum döneminde ülkenin her yeri altın madeni oldu

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum her ne kadar “Çevre katliamlarının hesabını sandıkta sorun” dese de kendisi de maden projelerine onay verdi. Kurum’un bakan olduğu dönemden bugüne kadar 164 altın madeni için başvuru yapıldı, 105 tanesine onay verildi.

Uzmanlara göre 2010-2018 yılları arasında 106 bin 465 olan maden ruhsatı sayısı son 8 yılda 386 bine kadar çıktı. Zenit Madencilik, Tümad Madencilik ve Esan Madencilik gibi birçok şirket ülkenin birçok noktasında altın madeni işletiyor. Sermayeye verilen onayların yanında kayyum atanmasıyla birlikte devlete geçen Koza Altın da çalışmalarını hızlandırdı.

KAYYUM SONRASI REDDEDİLMEDİ

Akın İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine kayyum atanarak Hazine’ye geçen Koza Altın’ın projelerini Cumhuriyet sık sık gündeme getiriyor. Sadece bir sene içerisinde çoğu altın madeni olmak üzere 37 farklı proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda olan şirket çoğu projesine onay aldı. Orman ve tarım alanlarından yürütülmesi istenen projeler ise şimdiye kadar hiç reddedilmedi. Şirket Karadeniz’den Ege’ye kadar birçok noktada faaliyet yürütüyor.

KAZDAĞLARI’NA DÜŞMANLAR

İşletilen madenlerin yanı sıra birçoğu için de süreç hâlâ devam ediyor. İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding TEMA Vakfı’na göre yüzde 79’u maden ruhsatlı olan Kazdağları’nda altın ve bakır madeni işletmek istiyor. Çanakkale Çan ve Ezine’deki tarım arazilerini besleyen su kaynaklarının olduğu 5 bin 138 dönümlük alan için yaşam savunucuları ve köylülerin açtığı dava devam ediyor.

Daha önce de Kanadalı başka bir şirket olan Alamos Gold da Kazdağları’nda siyanürlü altın madeni için 350 bin ağacı kesmişti. Yaşam savunucularının tepkisi üzerine şirketin maden ruhsatı iptal edilmişti.