Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu partisinin il kongresinde konuştu: 'Utanmadan hala sabır diyorsunuz'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:37

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:37

Anahtar Parti, (A Parti) ilk il kongresi olan Ankara Birinci Olağan İl Kongresi'ni partinin genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun da katılımıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Partinin kurucu üyelerinden sanatçı Ahmet Baydaroğlu kongre öncesi sahneye çıkarak türküler söyledi. Ağıralioğlu da mikrofonu eline alarak Yavuz Bülent Bakiler' in Anadolu şiirini okudu. Kongrede Seymenler de bir gösteri düzenledi. Sonrasında partinin Ankara il başkanlığı tarafından hazırlanan klibin gösterimi yapıldı.

'ANKARA'DA DÖRDÜNCÜYÜZ'

Sonrasında A Parti Ankara Kurucu İl Başkanı Mazhar Gökhan Özdemir kongrede bir konuşma yaptı. Atatürk Spor Salonu'nun birkaç ay sonra yıkılacağını söyleyen Özdemir, "Bu salonda birçok parti kongre yaptı. Anahtar Parti'nin de iktidar yürüşü bu salondan başlayacak" dedi. Özdemir sonrasında şu ifadeleri kullandı: "34 yıldır milli maç oynanmıyor. Ankara'nın bir çok kurumu İstanbul'a taşınıyor. Bakanlıkların tabelaları burada, bakanlar İstanbul'da. Ankara'ya günde 20 yabancı uçak iniyor. Bu ülke başkent. Reva görülen bu. Dünyada Ankara'dan başka havaalanına metrosu olmayan başkent yok. Derdimizi anlatacak siyasetçimiz yok. Toplam 36 milletvekilimiz var. 25 ilçemizi bir çırpıda sayacak vekil çıkmaz" dedi. Özdemir, son yapılan ankete göre yüzde 5.3'le partisinin Ankara'da dördüncü sırada bulunduğunu ifade etti.

'KİME HESAP SORACAĞIZ'

Sonrasında partinin genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu söz aldı. 29 yıl önce bu salonda BBP kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında, gençlik teşkilatının başında olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, AKP'nin yapacağı büyük kongreye de gönderme yaparak, "29 yıldır bu salonda aynı şeyi konuşuyorsak sen yarın o salonda hala çözüm vaadediyorsan, biz kime hesap soracağız?" dedi. Ağıralioğlu, Erdoğan'ın 3 çocuk öğüdünü de anımsatarak "Biz evlat yaptık ama evlatlarımız evlenemez, iş bulamaz durumdaysa bu 29 yılın hesabını kimden soracağız?" sorusunu yöneltti.

'OKULA AÇ GİDEN 360 BİN ÇOCUK VAR'

İktidara "yüzde yirmilik kesime yaslanıp yüzde seksenlik kesime umut vaat etmek" eleştirisinde bulunan Ağıralioglu, "Biz yüzde seksene yaslanıp yüzde yüze memleket vaat ediyoruz. Bu memleket doğru yönetilirse 85 değil 850 milyona yetecek ama yanlış yönetildiği için 85 bin kişiye yetemez hale geldi. Eskiden hesap ödeme tartışması olurdu. Şimdi hiç olmuyor. İnsanlar kimseye yemek ısmarlayamayacak duruma geldi. Biz bu memlekette istatistik değil ekmek yiyoruz. Çocuklar bir öğün yemek yemediği için bodurlaşma, zeka geriliği başlıyor. Yemek yiyemedigi için aç karnına okula giden 360 bin çocuk var" dedi.

'YERİNİZİ SORGULAYIN'

AKP'ye parti ismi üzerinden yüklenen Ağıralioğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir memleketin ancak adaletle kalkınabileceği bilindigi için partiye bu isim verildi. İktidar kendi durduğu yeri sorgulasın. Yolun başında fakir sofralarında diz kırmış otururken, yolun sonunda fakirlik var diyene bağırıyorlar. Milllet mağduruz diye bağırıyor. Siz neye bağırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'HERKESE HAD BİLDİRİYORLAR'

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "23 yıl sizden sabır beklemiş milletimize hala utanmadan sabır diyorsunuz. Şimdi hapishane yapıyorlar. İnşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir. Her itiraz edene gözaltı. Latifesini yapıyorum ama hükümete latife yapmaktan da korkar oldum. Herkese had bildirir bir hükümetimiz var. Hükümetin işi; muhalefeti yenmek yargıyla terbiye etmek değildir. Yoksulluk sınırı ortalama bir gelir haline geldi. 3 çalışan yoksulluk sınırını tutturamıyor. Ekonomi karnenizi 23 yıldır sizi destekleyen insanlara götürseniz, onlar sizi iyi ki sevmişiz derler mi?"

'SADECE İKTİDARI MUHAFAZA ETTİNİZ'

AKP'yi, "Siz, 23 yıldır sadece iktidarınızı muhafaza ettiniz" sözleriyle eleştiren Ağıralioğlu, "Biz; Türk parasının değerini, sınırlarımızı, demokrasimizi, liyakati, alın terini muhafaza edeceğiz" diye konuştu.