Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'Kartalkaya' tepkisi: Utanmazlığın bu kadarını ilk defa bu düzeyde görüyoruz

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:30

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:30

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Geçen hafta Kartalkaya’da tüm milletimizin büyük acısına sebep olmuş 78 canımızı kaybettik. Kamu yönetim reformuna ihtiyacımızın olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Belediye suçlu, Bakanlık suçlu derken 78 canımızı kaybetmiş olmamızın, standartlarını tutturamamış otel işletmeciliğinin, sigortacılığımızın, denetim mekanizmalarımızın çalışmamışlığının ağır bedellerini her gün yaşıyoruz. Binalar yıkılıyor, oteller yanıyor, afet bölgelerinde imarda yapılan usulsüzlükler... Ülke çok uzun zamandır bir felaket geldikten sonra bağıran, siyasi bilek güreşi yapan bir kaos görüntüsü vermeye başladı. Türk siyaseti, uzun zamandır sorunları çözebilen, çözdüğü sorunlarla iftihar edebilen bir maharet merkezi olmak yerine; Türk siyaseti uzun zamandır mazeret üreten, suçlu ararken avantaj kollayan bir yönetime dönüştü. Dolayısıyla Türkiye’de siyasetin ciddiyete, mesuliyete, yönetimin denetime ve kaliteye ihtiyacı var. Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye, kötü yönetimine konu olan denetimsizliklerden mutlaka mal ve can kaybına sebep olacak savrulmalar yaşıyor.

"ZİHNİYET DEVRİMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Devlet denetleme mekanizması, devlet denetleme kurumu çalışmıyor. Buna bağlı olarak da kamu vicdanında açık olan davalar hukuk yoluyla kapatılmış gibi oluyor. Dolayısıyla kamu vicdanında kapanmıyorsa sizin hukuken kapatmanızın bir anlamı yoktur. Adalet mekanizması doğru çalışmazsa, adaletin olmadığı memlekette sefalet ve zulüm doğar. Türkiye’nin en çok korumak zorunda olduğu ve en çok ihtiyaç duyduğu şey adalettir. Adalet mekanizmasının yargının sopasıymış gibi algılanacağı uygulamaların önüne hükümet geçmelidir. Bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var.

"UTANMAZLIĞI İLK DEFA BU DÜZEYDE GÖRÜYORUZ

Biz merhametli yöneticileri severiz. Hükümetin merhamet göstermesi, cenazelere katılıp sadece ağlamak değildir. Ağlamamıza sebep olanları ağlatmaktır. Gördüğüm kadarıyla hiçkimse istifa etmiyor. Herkes birbirini suçluyor. Biraz daha utanmazlarsa herhalde biz istifa edeceğiz. Yönetim iddianızı taşıyamadınız, millete olan sözünüzü tutamadınız, denetim gerçekleştiremediniz ve bu kadar can kaybına sebep oldunuz ama utanmadan hiç kimse istifa etmiyor. Utanmazlığın bu kadarını ilk defa bu düzeyde görüyoruz."