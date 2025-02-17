Ağıralioğlu'ndan Mehmet Uçum'a destek: 'Birebir aynı şeyleri düşünüyorum'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:47

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:48

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

Ağıralioğlu, "Türkiye’nin etrafında uzun bir zamandır bedelini bizim ödemekte olduğumuz Suriye kriziyle başlayan şimdi Şam’ın düşmesinde itibaren İsrail'in yeni güvenlik programına dönüştürülen evveli de zaten böyleydi, bir süreç var. Kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Türk milletine haber veriyoruz. Türk devletinin yöneticilerini uyarıyoruz. Sınırlarımızın hemen bitişiğinde bir Amerikan projesi, bir İsrail güvenlik programının en kuvvetli sacayağı oluşturuluyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YÜKÜ ÇOK AĞIRLAŞACAK"

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bu oluştururken gözümüzün içine baka baka NATO hukuku çiğneniyor. Teröristler Amerika'nın hava araçlarıyla, helikopterlerle, askeri araçlarla aktör haline getirilecek şekilde Irak'a taşınıyor. Irak'ta birbiriyle problemli olan unsurlar barıştırılıyor. Peşmerge Bakanlığı kuruluyor. 100 bin kişilik ordudan bahsediliyor. Kerkük’e İngiliz üssü kuruluyor. Hava savunma sistemleri de dahil birtakım tertibatlar alınıyor. PKK-PYD Suriye'de Amerika Birleşik Devleti'nin kara gücü haline dönüştürülüyor. Asker eğitimler veriliyor, uçuşa yasak bölgeler ilan ediliyor. Askeri üsler Güney Kıbrıs Rum kesimine hukukumuzu çiğneyecek, bölgedeki varlığımızı tehdit edecek şekilde askeri yığınaklar yapılıyor.

Adalar silahlandırılıyor. Yunanistan'a Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki üsleri boşaltacak şekilde yeni bir mevzilenmeye imkân alacak şekilde yerleşiyor. Görülüyor ki, bölgede bir mutabakat var ve mutabakat Türkiye'nin aleyhine. İmralı canisini İmralı sakinliği yapmaya dönüştüren berbat sürecinde bu işlerle alakalı tarafları var. Görülmesi lazımdır ki, bu çözüm çalıştayı, Hüdapar'ın öncülük ettiği çözüm çalıştayı, anayasa tartışmaların içerisindeki kimlik mevzuları bütün bunlar Türkiye'nin önümüzdeki dönem yükünün çok ağırlaşacağını gösteriyor."

MEHMET UÇUM'UN AÇIKLAMALARINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un HÜDA PAR’ın çalıştayı ile ilgili açıklamalarına ilişkin de konuştu.

Ağıralioğlu, “Bu çözüm laflarının bizim hafızamızdaki, tedai ettirdiği şeyi daha önce büyük çözülme olduğu için bu Çözüm Çalıştaylarına, Çözülme Çalıştayları demeyi ben adet edinmiştim. Eski zaman çözümde olduğu gibi. Daha önce de uyardım. Bir daha uyarıyorum. Mehmet Uçum Bey'le birebir bu konuda aynı şeyleri düşünüyorum" dedi.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Bey’in açıklamasını okudum. Hüdapar Çalıştayına söylüyor; ‘Ne yaparsanız yapın terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız, şartsız gerçekleştirecektir’. Terörsüz Türkiye geçildiğinde milli devletin esaslarını, Cumhuriyet, üniter yapı, Türk milleti, Türk vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nı kimse tartışmaya açamayacaktır’. Kıymetli bir laf. ‘Cumhuriyetle kazanılan milli devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine terörsüz Türkiye, milli devleti daha da güçlendirecek, adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasiyi güçlendirecektir’.

Herkes duysun. Hükümetin içerisinde mevzilenen, bölücülük de duysun. Bu son süreçte Suriye'den başlayan ve Türkiye'ye giden sınırlarımızı yalayacak şekilde ateş hattına çekebilecek olan sürecin heveslileri de duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir devlettir. 85 milyon varlığımızın adı Türk milletidir. Bayrağımızın adı Türk bayrağıdır, milletimizin adı Türk milletidir, dilimiz Türkçedir. Bunlardan taviz vermek esasına dayalı hiçbir hevese müsaade edilmeyecektir. Bu hassasiyet merkezinde önümüzdeki dönem bir bölünme hevesini, ana dilde eğitimle, anayasada bir üniter yapıyı haleldar edecek bir gevşemeyle buluşturma heveslerini bu sertlikle göğüslüyor olmalarını çok kıymetli buluyorum."

"MÜZAKEREYİ DEVLET MİLLET VARLIĞIMIZA TEHLİKE SAYARIZ"

"Umarım bu hassasiyetler hükümetin bu süreçle ilgili kırmızı çizgileri olur. O bizim çok hassasiyetli üstünde durduğumuz bir şeydir. Çünkü önümüzdeki dönem bir taraftan da Tayyip Bey dahil anayasa tartışmaları gündemdedir. Anayasa tartışmalarının merkezinde bu Mehmet Uçum Bey şu lafları nezaret etmelidir. Yani anayasa tartışmalarının olmazsa olmaz ilk şartı cumhuriyet, üniter yapı, Türk milleti, Türk vatandaşlığı, Türkçeyi ve İstiklal Marşı’nı asla tartışmayacağımız bir kırmızı çizgi hattında konuşabilirsiniz. O zaman konuştuklarımıza biraz kulak kabartabiliriz. Bunların herhangi birinin haleldar olacağı bir zemini tartışmayı, müzakereyi devlet millet varlığımıza tehlike sayarız. Kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz."