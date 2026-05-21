Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Boyunsuz, asliye hukuk hâkiminin görev suçu işlediğini belirtti: 'Asliye hukuk egemenliği halktan alamaz!'

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi.

CHP’nin hukukçu kurmayları kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

'HUKUKEN AĞIR BİR YETKİ GASPI'

Kararın hukuken yok hükmünde olduğunu belirten anayasa hukukçusu ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Adalet Bakanlığı Koordinatörü Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz; “Seçim mazbatasını asliye hukuk iptal edemez. Hukukta; olayları geriye götürüp de zamanı durdurma yoktur. Hukuken ağır bir yetki gaspı yapılıyor. Devlet, herhangi bir parti hakkında genel başkan tayin ediyor, bu durumda çok partili hayat olabilir mi? Bu karar, seçme ve seçilme hakkının gaspı oluyor. Milli iradeyi yok saymaktır. Devlet kendine göre muhalefetini oluşturuyor. Şimdi rekabetsiz bir otoriterlik istiyorlar” dedi.

'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'

Boyunsuz; siyasi partiler için özel bir yasanın olduğunu belirterek, verilen kararla hukukta ikililik yaratıldığını vurguladı.

Boyunsuz; “Medeni Kanun’la oluşturulan Dernekler Kanunu, siyasi partilere uyarlanamaz. Eğer bu yönteme gireceksek, mühürsüz oy pusulalarına dönüp cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de yok sayabiliriz. Hukukta böyle bir şey olmaz. Hukukta şizofreni yaratıyorlar. Seçim yetkisi YSK’de. Bunu Asliye Hukuk mahkemelerinde bu alanda yetkisi yok. Asliye hukuk hâkimi görevi kötüye kullanma suçu işliyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir asliye hukuk hâkimi bunu alamaz. Benim Genel Başkanım Özgür Özel’dir. Hepimiz Ankara’ya görev yerlerimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı.