Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden alınmaya başlandı

1.10.2025 10:48:00
DHA
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yeni uygulama ile bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

"HAK ARAMA YOLLARININ ÇAĞIN TEKNOLOJİK İMKANLARIYLA UYULU HALE GELMESİNİ SAĞLAYACAK"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin hak arama yollarının etkinliğini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, uygulama ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hâle geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır."

