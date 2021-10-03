FETÖ, UYAP'a sızdı

03 Ekim 2021 Pazar, 01:30

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Vatandaş Portalı üzerinden takip ettiği ortaya çıktı. Gülen, mahkeme beyanlarını, ara kararları ve bilirkişi raporlarını inceledi.

AA’nın haberine göre, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu “Genelkurmay Çatı” ve “Akıncı Üssü Ana Darbe” davaları başta olmak üzere 19 ilde açılan 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alan FETÖ elebaşı Gülen’in, dava dosyalarına ilişkin gelişmeleri “UYAP Vatandaş Portalı” üzerinden takip ettiği ortaya çıktı.

İŞLEMLERE YANSIDI

UYAP Evrak İşlem Kütüğü’ne yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-Devlet üzerinden “UYAP Vatandaş Portalı”na erişim sağladı. Genelkurmay Çatı, Akıncı Üssü ve darbe girişiminden bir gün önce açılan “Sivil Çatı”, “Selam Tevhid’de Kumpas”, “VIP Dinleme”, “Futbolda Şike Kumpası”, “Hrant Dink Cinayeti”, “Rus Büyükelçi Andrey Karlov Suikastı” ve “İstanbul Ana Darbe” davalarına ait dosyaların dijitallerine ulaşan Gülen’in, duruşmalarda kayıt altına alınan sanık, tanık, müşteki ve taraf avukatları ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu çözüm tutanaklarını, ara kararların alındığı duruşma zabıtlarını, kurum ve kuruluşlardan mahkemeye gönderilen delil mahiyetindeki cevap yazılarını ve bilirkişi raporlarını da birçok kez incelediği tespit edildi.

‘SİVİL İMAMLAR’A MERCEK



Bazı tanık beyanlarına ulaştığı belirlenen Gülen’in baktığı dokümanlar arasında, Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek’in mahkeme huzurundaki savunmaları da yer alıyor. Öte yandan FETÖ’nün finansörlerinden Hamdi Akın İpek ile bazı firari isimlerin de elebaşı Gülen gibi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden tarafı oldukları dava dosyalarını inceledikleri kaydedildi.