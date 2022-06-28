Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partinin mali denetimi Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi'nin, CHP, MHP, DSP, Adalet Partisi, Gelecek Partisi ve Turan Hareketi Partisi'nin, 2017-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin CHP ve MHP'nin de aralarında olduğu 6 partinin 2017-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, CHP ve Turan Hareketi Partisinin 2017, DSP, Adalet Partisi ve MHP'nin 2018, Gelecek Partisinin ise 2019 yıllarına ait mali denetimleri sonucu, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu tespit edildi
Turan Hareketi Partisinin mali denetiminde, partinin 2017 yılı geliri 1070 lira olarak kayıtlara geçti.
Gelecek Partisi'nin mali denetiminde ise 12 Aralık 2019'da kurulan partinin aynı yıl herhangi bir gelirinin bulunmadığı tespit edildi. Kararda, yeni kurulmuş bir partinin gelirinin bulunmamasının olağan olduğu kaydedildi.
Video Haberler
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
- İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'