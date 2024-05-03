Anayasa profesörü Kaboğlu'ndan 'yeni anayasa' yorumu: 2017 kurgusunu çöpe atmak gerekir

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:23

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:49

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Yeni Anayasa” ziyaretleri sürüyor.

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşemede de “Yeni Anayasa” gündeminin konuşulduğu bildirildi.

Konuya dair yorumlarını Cumhuriyet TV’de anlatan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Önceki gün 1 Mayıs, Anayasa’nın birçok hükümleri ihlal edilerek engellendi. İktidar Anayasa’yı ihlal alışkanlığından ne zaman vazgeçecek? Pek çok milletvekilinin düştüğü hatayı belirtmek istiyorum, mevcut Anayasa’ya ‘Darbe Anayasası’ deniliyor. 1982 Anayasası 1987-2014 yıllarında yapılan değişikliklerle ruhundan uzaklaştırılmıştır. 2017’de yapılan Anayasa kurgusu ise tamamen Türkiye’nin Anayasal düzeyini Anayasacılığın dışına çıkardı. Yalnızca Cumhuriyet Anayasacılığını değil, Osmanlı’yı da reddetti.

Mutlaka bir Darbe Anayasası arıyorsak 2017 Anayasa değişikliğine bakabiliriz. 2017 kırılması o kadar büyüktür ki, Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı mirasını böylesine reddetmemiştir.”

"NEDEN 2017'DE YAPMADINIZ?"

“Kuşatıcı bir Anayasa yapabilmek için 2017 kurgusunu çöpe atmak gerekiyor” diyen Kaboğlu şöyle devam etti:

“Kucaklayıcı Anayasa söylemi benim aklıma parlementer sisteme dönmeyi, senatoyu kurmayı, iklim değişikliğine karşı önlemler içeren, yurttaşlara yasa önerme yetkisi tanınması gibi maddeleri getiriyor.

2017’de hükümeti lağvederken, Anayasal mirası reddederken tankların gölgesinde Anayasa yaparken sizi ne engelliyordu da bugün istediğiniz değişikliği o zaman yapmadınız? Yoksa Anayasa referandumu öncesi ‘Tehlike içeriyor bu metin, Türkiye’yi uçuruma sürükler’ dediğimiz Anayasa kurgusunun uygulamada aksayan taraflarını mı gidermek istiyorsunuz”

"TEK AMAÇ ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI DEĞİL"

Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı biçimde 3. Kez Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Kaboğlu, “Anayasa değişikliği ile Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi için zemin oluşturuyor olabilirler ancak muhalefet partileri 2023 seçimlerinde onun seçime girmesini onayladı. Şimdi Erdoğan ikinci döneminde olduğunu söyleyebilir ve 2028’te yeniden aday olabilir çünkü bu bir kez kabul edilmesiyle meşrulaştı. Anayasa değişikliğinin amacı yalnızca görev süresini uzatmak değil” dedi.