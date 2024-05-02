Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen bu 1 Mayıs’ta da işçi Taksim’e çıkarılmadı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçi yine “engellendi”. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla binlerce emekçi, dün Saraçhane’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na yürümek için bir araya geldi. Saraçhane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. Bozdoğan Kemeri çevik kuvvet ve TOMA’larca ablukaya alındı. Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarının yapılmasının engellenmesi hakkında Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararına karşın Saraçhane’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen emekçilere polis engel oldu.

‘DEVLET BENDEN Mİ KORKUYOR?’

Taksim’e çıkmak isteyen bazı siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından bazı göstericiler fenalık geçirdi. Biber gazından etkilenen emekli bir yurttaş polis barikatının karşısına geçerek yaşananlara tepki gösterdi. Yalnızca 10 bin TL emekli maaşı aldığını ve geçinemediğini ifade eden yurttaş, “Ben emekliyim, bu devlet benden mi korkuyor?” dedi.

‘HALKIN İRADESİNİ TANIYACAKLAR’

Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti. Yapılan müzakereler sonrasında sonuca ulaşamayan konfederasyonların kararına 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan TMMOB, Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği de uyacaklarını bildirdi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamaları için işçilerin toplandığı Saraçhane Meydanı’nda konuşma yaptı. Buradaki iradenin halkın iradesi olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Buradakiler zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzene karşı Türkiye işçi sınıfının, emekçilerinin, halkın iradesidir. Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz” dedi.

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da “‘Çekildi’ demek doğru değil, bu açıklama bize haksızlık olur. Burada bir şiddet uygulanıyor, polis gaz ile saldırıyor. Biz kaygı duyuyoruz, istemediğimiz olayların önünü açmasınlar” ifadelerini kullandı.

