Son Dakika: Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na saldırı için tek kelime etmedi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:57

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili sessizliğini korudu. İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıda aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kırklareli bizimle oldukça biz bu CHP'ye PKK'ya ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bizi kimse bölemez, ayıramaz. Ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin üstesinden biz böyle geldik. Nice saldırıyı nice ihaneti işte böyle savuşturduk. 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi bölmeye çalışanlara ayrımcılık yapanlara fırsat veremeyeceğiz. Bizi Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Roman diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.

"BİRAZ SONRA EDİRNE'YE GİDİYORUM"

* Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum oradan da sesleneceğim. Bunun için 14 Mayıs çok önemli.

* Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda Kırklareli bize kucak açtı. Yüz binler bizi Pınarhisar Cezaevi'ne gönderirken bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'da haksız şekilde tutulduğumuz o günleri istişare ile geçen bir okul olarak gördük.

* Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koştu. Biz bu takoz siyasetine sabotaj siyasetine teslim olmadık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz?

"BAY BAY KEMAL BU İŞİN PİRİDİR"

* Çiftçiye ne dediler? Bedava traktör dediler. Çiftçi kardeşlerim size bedava traktör geldi mi? Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsler bedava yaptı. Bay bay Kemal bu işin piridir. Yalanda üzerine yok. Seçim bittikten sonra ne yapıyorlar? Vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar, bir dahaki seçime kadar milletin yüzüne bile bakmazlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır. Biz 2002'de bu siyaset anlayışına son verdik.

"CEK, CAK DEMEDİK"

* Seçim meydanlarında ne diyorsak, neyi vaat ediyorsak göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiririz. Melesa emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin insanımızın talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini ise 2 bin liraya yükselttik. Cek, cak demedik, yaptıklarımızı söylüyorum. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık.

* Bay bay Kemal'in ve ortaklarının böyle bir gaz yok dediği Karadeniz gazını getirdik. Bizde yalan yok, her şey doğruluk üzerine. Milletimizin kapısını tek tek çaldığımızda önce karnemizi göstedik.

"PARA DİLENMEYECEĞİZ"

* Öyle bay bay Kemal gibi Londra tefecilerinden para dilenmeyeceğiz. Bay bay Kemal gibi ekonomimizi IMF'ye teslim etmeyeceğiz. 2013'te IMF'ye borcumuzu bitirdik. 2013'ten sonra bir kuruş borç almadık. Bay bay Kemal'in sözcüsü ve İP'in mensubu otel lobisinde görüştü. Bize IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Biz böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın avucunu ama zaten sen seçimi kazanamayacaksın ki. Sen zavallısın. Kimseye el açmadan toplumumuzun refahını artıracağız. Aşkı olmayandan, vizyonu olmayandan ne bu ülkeye ne Kırklareli'ne hayır gelir. Kumar mı, noter mi olduğuna daha kendileri karar vermedikleri masadan sizlere hayır gelir mi? Sabah akşam didişen, hiçbir konuda anlaşamayan bir koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi? Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da yine biz hal yoluna koyarız.

* Bay bay Kemal senin belediye başkanın acaba Kırklareli'ne yaptı. Gelirken yolları gördüm rezalet, İstanbul ortada rezalet, İzmir ortada rezalet, Ankara ortada rezalet. Bunlar sırtını PKK'ya YPG'ye dayıyor. PKK'ya kahrolsun demeyi sandıkta yapacağız. İşte Kırklarelili kardeşlerime layık gördükleri masa bu. İnşallah 14 Mayıs'ta Kırklareli bunları unutamayacakları bir ders verir. Kandil'dekiler bayraksız, kitapsız, ezansız.