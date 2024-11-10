Anıtkabir'de yine o görüntüler: 'Reis' sloganlarıyla bağırıp çağırdılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen tören sırasında yine 'Reis' sloganları atıldı.

Anıtkabir'de yine o görüntüler: 'Reis' sloganlarıyla bağırıp çağırdılar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 10:36

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma töreni yine tepki çeken görüntülere sahne oldu.

Anıtkabir avlusundaki bir grup, törenin bitmesiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmak üzere avludan geçişi sırasında 'Reis!' diye bağırıp alkış tuttu.

Son dönemde neredeyse her milli bayram ve 10 Kasım anmalarında kaydedilen bu görüntüler, yine büyük tepkiye neden oldu.  





Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Anıtkabir

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