Anıtkabir'de yine o görüntüler: 'Reis' sloganlarıyla bağırıp çağırdılar

Yayınlanma: 10.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 10.11.2024 - 10:36

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma töreni yine tepki çeken görüntülere sahne oldu.

Anıtkabir avlusundaki bir grup, törenin bitmesiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmak üzere avludan geçişi sırasında 'Reis!' diye bağırıp alkış tuttu.

Son dönemde neredeyse her milli bayram ve 10 Kasım anmalarında kaydedilen bu görüntüler, yine büyük tepkiye neden oldu.











