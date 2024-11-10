E-5'te yurttaşlar Atatürk'e saygı duruşu gösterdi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te E-5 karayolunda hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler, saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.
Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.
Beylikdüzü E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler yağmurlu havada 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
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