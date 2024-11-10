E-5'te yurttaşlar Atatürk'e saygı duruşu gösterdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te E-5 karayolunda hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler, saygı duruşunda bulundu.

E-5'te yurttaşlar Atatürk'e saygı duruşu gösterdi
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İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 09:37

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.

Beylikdüzü E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler yağmurlu havada 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.


Etiketler: #Atatürk #10 kasım

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