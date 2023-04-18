Ankara 1. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor?
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Başkent Ankara'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. Ankara 1. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 1. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
Ankara ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 5 milyon 747 bin 325 kişilik nüfusuna karşın 36 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.
ANKARA 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
Ankara 1. Bölge; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar ilçelerini kapsıyor.
ANKARA 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 2 milyon 33 bin 112 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 13, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 156 bin 393 kişidir.
ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP Ankara 1. Bölge adayları
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
JÜLİDE SARIEROĞLU
MURAT ALPARSLAN
ZEHRANUR AYDEMİR
MUSTAFA HASGÜL
EBRU KURBAN YALDIZ
MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
OSMAN KARAASLAN
HASAN ERÇELEBİ
EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
EDİBE SİNEM ERSOY
İLHAMİ TEKE
MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
CHP Ankara 1. Bölge adayları
GAMZE TAŞCIER
DENİZ DEMİR
OKAN KONURALP
SADULLAH ERGİN
MUSTAFA NEDİM YAMALI
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
DENİZ ÇAKIR
KEMAL AKKUR
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HÜSEYİN CAN GÜNER
AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK
ARMAĞAN ERDOĞAN
Memleket Partisi Ankara 1. Bölge adayları
İPEK ÖZKAL SAYAN
HALİL İLKER ÇELİK
SİBEL ARACI
AHMET ÖZALP
MEHMET ELLİALTIOĞLU
BURAK ÖZKORUL
ATEŞ ÖZÇELİK
LEVENT DURAN
BETÜLAY İLHAN
DENİZ ÜNLÜ
ERTUĞRUL YILMAZ
MELİH ALTINTAŞ
DENİZ MUTLU
TİP Ankara 1. Bölge adayları
TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın birinci sıradan aday gösterildi. TİP’in ikinci sıra adayı da avukat Kemal İlker Şan oldu.
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