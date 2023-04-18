Ankara 1. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:54

Güncelleme: 18.04.2023 - 18:07

Ankara ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 5 milyon 747 bin 325 kişilik nüfusuna karşın 36 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.

ANKARA 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

Ankara 1. Bölge; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar ilçelerini kapsıyor.

ANKARA 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 2 milyon 33 bin 112 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 13, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 156 bin 393 kişidir.

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP Ankara 1. Bölge adayları

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

JÜLİDE SARIEROĞLU

MURAT ALPARSLAN

ZEHRANUR AYDEMİR

MUSTAFA HASGÜL

EBRU KURBAN YALDIZ

MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

OSMAN KARAASLAN

HASAN ERÇELEBİ

EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

EDİBE SİNEM ERSOY

İLHAMİ TEKE

MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

CHP Ankara 1. Bölge adayları

GAMZE TAŞCIER

DENİZ DEMİR

OKAN KONURALP

SADULLAH ERGİN

MUSTAFA NEDİM YAMALI

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

DENİZ ÇAKIR

KEMAL AKKUR

AYSUN PALALI KÖKTAŞ

ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

HÜSEYİN CAN GÜNER

AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

ARMAĞAN ERDOĞAN

Memleket Partisi Ankara 1. Bölge adayları

İPEK ÖZKAL SAYAN

HALİL İLKER ÇELİK

SİBEL ARACI

AHMET ÖZALP

MEHMET ELLİALTIOĞLU

BURAK ÖZKORUL

ATEŞ ÖZÇELİK

LEVENT DURAN

BETÜLAY İLHAN

DENİZ ÜNLÜ

ERTUĞRUL YILMAZ

MELİH ALTINTAŞ

DENİZ MUTLU

TİP Ankara 1. Bölge adayları

TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın birinci sıradan aday gösterildi. TİP’in ikinci sıra adayı da avukat Kemal İlker Şan oldu.