Ankara 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ankara'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:06

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:09

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 25 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara'da Mansur Yavaş Belediye Başkanı seçildi.

2019 ANKARA YEREL SEÇİMLERİNDE KAÇ ADAY VARDI?

31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki, Saadet Partisi’nin adayı Mesut Doğan ve Demokratik Sol Parti’nin adayı Haydar Yılmaz oldu.

31 Mart 2019 SEÇİMLERİNDE MANSUR YAVAŞ KAÇ OY ALDI?

YSK 2019 Ankara seçim sonuçlarına göre kullanılan oylar sonucunda Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş %50,93, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki %47,13 oy aldı.

ANKARA 2019 YEREL SEÇiM SEÇiM SONUÇLARI

Mansur Yavaş/ CHP

1.662.183 OY %50,93

Mehmet Özhaseki/ AKP

1.537.694 OY %47,12

Mesut Doğan/ Saadet Partisi

34.175 OY %1,05

Haydar Yılmaz/DSP

9.698 OY %0,30

Tülin Oygür/ Vatan Partisi

6.764 OY %0,21