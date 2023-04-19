Ankara 3. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 3. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, TİP Ankara milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Başkent Ankara'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. Ankara 3. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 3. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor? AKP, CHP, MHP, TİP, Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları...
Ankara ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 5 milyon 747 bin 325 kişilik nüfusuna karşın 36 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.
ANKARA 3. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
Ayaş
Beypazarı
Etimesgut
Nallıhan
Sincan
Yenimahalle
ANKARA 3. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1 milyon 960 bin 139 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 12, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 163 bin 345 kişidir.
AKP Ankara 3. Bölge adayları
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
CHP Ankara 3. Bölge adayları
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
AHMET ERSEN ÖZSOIY
MEHMET AKYÜREK
MEHTAP YÜCEL
MEHMET YULA
ZEYNEP ESRA ÖZDEMIR
ÖMER YILMAZ
ELMAS KÜBRA KARACA
HASAN CEM YILMAZ
MHP Ankara 3. Bölge adayları
YAŞAR YILDIRIM
ERKAN HABERAL
SEÇKİN ODABAŞI
FATİH ÇETİNKAYA
ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
HAYRİYE AYDIN
ERDİNÇ ÖLMEZ
YAŞAR YUKARIKIR
BAHRİ BATUHAN KURBAN
HÜSEYİN YILMAZ
UĞUR SADIK
ÖZNUR ÖZEN
İYİ PARTİ Ankara 3. Bölge adayları
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
Memelekt Partisi Ankara 3. Bölge adayları
YAVUZ KAYHAN YÜREGİR
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
ALİ EVREN ERYILDIZ
BURAK SAVTUR
ZİYA KİRZUK
YEKTA FAİK YILMAZ
MERT KAYA
ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU
ÇAĞRI ÜNSAL
TEOMAN ERSÖZ
DENİZ GÖKKAYA
Yeşil Sol Parti Ankara 3. Bölge adayları
METİN KILIÇ
ALİŞAN ŞAHİN
ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
İSMET İLKUTLU
HÜSEYİN ÖZKAN
HACER KELLECİ KAPLAN
FECRİ ASLANKAN
MEHMET VEYSEL TEMELLİ
ÖZCAN OTİ
TİP Ankara 3. Bölge adayları
MİSKET ELİF ÇONGUR
TUĞBA GÜRSOY
HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
MAHMURE DOLGUNYÜREK
EGE ARDA ANILAN
BEKİR TUNCAY ÇELEN
OZAN YURDAKAL
MUSTAFA KOLCU
EBRU BESE
ERSİN BEYTEMUR
ILGIN BARAN ÖCAL
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