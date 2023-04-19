Ankara 3. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 3. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, TİP Ankara milletvekili adayları...

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:00

Ankara ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 5 milyon 747 bin 325 kişilik nüfusuna karşın 36 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.

ANKARA 3. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle

ANKARA 3. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1 milyon 960 bin 139 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 12, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 163 bin 345 kişidir.

AKP Ankara 3. Bölge adayları

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP Ankara 3. Bölge adayları

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

AHMET ERSEN ÖZSOIY

MEHMET AKYÜREK

MEHTAP YÜCEL

MEHMET YULA

ZEYNEP ESRA ÖZDEMIR

ÖMER YILMAZ

ELMAS KÜBRA KARACA

HASAN CEM YILMAZ

MHP Ankara 3. Bölge adayları

YAŞAR YILDIRIM



ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

UĞUR SADIK

ÖZNUR ÖZEN

İYİ PARTİ Ankara 3. Bölge adayları

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

Memelekt Partisi Ankara 3. Bölge adayları

YAVUZ KAYHAN YÜREGİR

MUSTAFA ÇAĞLAYAN

ALİ EVREN ERYILDIZ

BURAK SAVTUR

ZİYA KİRZUK

YEKTA FAİK YILMAZ

MERT KAYA

ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU

ÇAĞRI ÜNSAL

TEOMAN ERSÖZ

DENİZ GÖKKAYA

Yeşil Sol Parti Ankara 3. Bölge adayları

METİN KILIÇ

ALİŞAN ŞAHİN

ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL

İSMET İLKUTLU

HÜSEYİN ÖZKAN

HACER KELLECİ KAPLAN

FECRİ ASLANKAN

MEHMET VEYSEL TEMELLİ

ÖZCAN OTİ





TİP Ankara 3. Bölge adayları

MİSKET ELİF ÇONGUR

TUĞBA GÜRSOY

HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

MAHMURE DOLGUNYÜREK

EGE ARDA ANILAN

BEKİR TUNCAY ÇELEN

OZAN YURDAKAL

MUSTAFA KOLCU

EBRU BESE

ERSİN BEYTEMUR

ILGIN BARAN ÖCAL