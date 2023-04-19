Ankara 2. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, TİP Ankara milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Başkent Ankara'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. Ankara 2. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 2. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor? AKP, CHP, MHP, TİP, Memleket Ankara milletvekili adayları...
Ankara ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 5 milyon 747 bin 325 kişilik nüfusuna karşın 36 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.
ANKARA 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
Akyurt
Altındağ
Çamlıdere
Çubuk
Güdül
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Pursaklar
ANKARA 2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1 milyon 754 bin 74 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 11, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 159 bin 461 kişidir.
ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP Ankara 2. Bölge adayları
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
CHP Ankara 2. Bölge adayları
MURAT EMİR
İDRIS ŞAHİN
SEMRA DİNÇER
İREM YAMAN (İYİ PARTI)
ORKUN KAMBER
ALI RIZA ERBAY
ERDAL KİZİROĞLU
ÖZKAN AKTAN
FUNDA CENGİZ
EROL TOSUN
NURSEL ÖCAL
MHP Parti 2. Bölge adayları
SADİR DURMAZ
ÖZGÜR BAYRAKTAR
NEVİN TAŞLIÇAY
AHMET SELİM YURDAKUL
CENGİZ ŞAHİN
TARKAN TOPER
EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
İLKAY UYAR KABA
ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
YUSUF TANIK
LEVENT UĞURLU
İYİ Parti 2. Bölge adayları
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
Memleket Partisi Ankara 2. Bölge adayları
HÜSEYİN AVNİ AKSOY
MEHMET BERBER
HAKKI ERMAN ERANIL
ONUR CAN İNCU
ÖZKAN ÇELİK
EKİN ECE ÜNLÜ
AHMET KONUK
BAHAR ATA
KUBİLAY ERSAN AKKANAT
TUTKU ÖZER
SERKAN KAPLAN
YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
OĞUZ FİDAN
GÜLTEN KAHRAMAN
EVREN ÇEVİK
SİMA ARİ
HÜSEYİN GEVHER
MUSTAFA YAVAŞOĞLU
MURAT ÇELİK
BAHYETTİN BATUR
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