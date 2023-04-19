Ankara 2. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, TİP Ankara milletvekili adayları...

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:39

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:39

Ankara ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 5 milyon 747 bin 325 kişilik nüfusuna karşın 36 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.

ANKARA 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1 milyon 754 bin 74 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 11, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 159 bin 461 kişidir.

ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP Ankara 2. Bölge adayları

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

CHP Ankara 2. Bölge adayları

MURAT EMİR

İDRIS ŞAHİN

SEMRA DİNÇER

İREM YAMAN (İYİ PARTI)

ORKUN KAMBER

ALI RIZA ERBAY

ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN AKTAN

FUNDA CENGİZ

EROL TOSUN

NURSEL ÖCAL

MHP Parti 2. Bölge adayları

SADİR DURMAZ

ÖZGÜR BAYRAKTAR

NEVİN TAŞLIÇAY

AHMET SELİM YURDAKUL

CENGİZ ŞAHİN

TARKAN TOPER

EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

İLKAY UYAR KABA

ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

YUSUF TANIK

LEVENT UĞURLU

İYİ Parti 2. Bölge adayları

ADNAN BEKER

SEDAT AKSAKALLI

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

FATMA ÖZKAN

MUHARREM BEŞİR

RAMAZAN DEĞERLİ

ERDOĞAN YILDIRIM

FATMA GÜLÜMSER BİROL

NADİR ÇETİNKAYA

ÖZCAN DAĞGEÇ

ELMAS YAĞMUR

Memleket Partisi Ankara 2. Bölge adayları

HÜSEYİN AVNİ AKSOY

MEHMET BERBER

HAKKI ERMAN ERANIL

ONUR CAN İNCU

ÖZKAN ÇELİK

EKİN ECE ÜNLÜ

AHMET KONUK

BAHAR ATA

KUBİLAY ERSAN AKKANAT

TUTKU ÖZER

SERKAN KAPLAN

YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OĞUZ FİDAN

GÜLTEN KAHRAMAN

EVREN ÇEVİK

SİMA ARİ

HÜSEYİN GEVHER

MUSTAFA YAVAŞOĞLU

MURAT ÇELİK

BAHYETTİN BATUR