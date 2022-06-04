Ankara Barosu’nda DSA’nın adayı Mustafa Köroğlu oldu
Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSAG) ön seçimini tamamladı. Altı adayın yarıştığı ön seçimi, Mustafa Köroğlu kazandı. Cumhuriyet'e konuşan Köroğlu, "Göreve hazırız" dedi.
8 bin 700’ü aşkın avukatın oy kullandığı ön seçimde 3 bin 376 oy alan Köroğlu grubun Ankara Barosu Başkan Adayı oldu.
Seçim sonrası Cumhuriyet’e konuşan Köroğlu, “Ankara Barosu’nda uzun süredir hasret kaldığımız bir demokrasi şöleni yaşadık. Özellikle çoklu baro gibi bir garabetin yaşandığı bu dönemde Ankara Barosu avukatlarımızın tavrı ortaya konulmuş oldu. Erinç Sağkan başkanımızın TBB Başkanı olmasıyla birlikte yaşanan değişim ve umut rüzgârına sahip çıkıldığı görüldü” dedi.
"GÖREVE HAZIRIZ"
DSAG’nın ekimdeki seçime tek yürek gireceğini aktaran Köroğlu, “Cumhuriyetin tüm temel kazanımlarına sahip çıkan, ulu önderimiz Atatürk’ün bizlere verdiği görevin farkındalığını hiç unutmayan, işkenceye karşı tavrını açıkça ortaya koyan, ifade ve düşünce özgürlüğü için sonuna kadar mücadele eden, hukuksuzluğun karşısında dimdik duran bir Ankara Barosu için göreve hazırız” ifadelerini kullandı.
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